Фото Медета Медресова Авария произошла 12 августа около 18 часов. Водитель Lada Priora двигался по улице Жангир хана в районе медицинского колледжа и рядом с остановкой «Диспетчерская» влетел в стоящий на обочине прицеп с арбузами. От удара авто перевернулось. На место прибыла карета скорой помощи и осмотрела водителя. Мужчина получил различные травмы, однако находился в сознании. По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем продавцы подсчитывают убытки. Разбились около 650-700 килограммов арбузов.Фото Медета МедресоваФото Медета Медресова