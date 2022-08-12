- Когда я уезжал из области в район, с собой я забрал Азамата (советник акима – прим. автора) и Жигер из отдела экономики. Когда я вернулся в город, они приехали со мной. Но могу сказать, есть ещё вакансии, на которые придут из Бурлинского района. Например, я пригласил архитектора из Аксая, пока он еще думает (над приглашением – прим. автора). Архитекторы из Алматы и Нур-Султана не придут к нам на наши зарплаты, - рассказал Миржан Сатканов.

- У нас семья многодетная (в семье шесть человек). Продукты закупает жена и она говорит постоянно, что всё дорожает. Сколько уходит на бытовую химию, сказать не могу, а на продукты около 200 тысяч тенге, - ответил градоначальник.

Фото Медета Медресова Сегодня, 12 августа, аким Уральска Миржан Сатканов встретился с журналистами и ответил на вопросы. Так, градоначальник ответил на вопрос: кого с собой он привёз из Аксая в Уральск и сколько ещё «своих» людей планирует перевести в областной центр.По его словам, на госслужбу не приходят те, кого бы он хотел видеть на той или иной должности – и всё дело в низкой заработной плате, ненормированном рабочем дне и в том, что люди уже состоялись в своей профессии. Ответил аким и на вопрос о тратах на продукты. Честно признался, что они возросли.При этом Миржан Сатканов отметил, что до пандемии траты на продукты составляли около 100 тысяч тенге в месяц.