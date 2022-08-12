Полиция ищет людей, которые сбрасывают трупы животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». О жуткой находке написала зооволонтёр Аксинья Маковецкая. К ней обратились жители Талгара, снявшие на видео (не публикуем по этическим соображениям) мешки с трупами мёртвых собак, которые лежат в водохранилище Талгара. По словам жителей, тела собак сбрасывают в воду регулярно.
- Все показания сводятся к человеку, что живёт в этом районе и содержит огромное количество бойцовых собак. Говорят, они рядом сделали себе мостик откуда и скидывают пакеты с трупами собак, - опубликовала Аксинья цитату жителя.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту материал зарегистрирован в книге учёта заявлений. Правоохранители устанавливают очевидцев и причастных лиц.