Военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах: Минобороны не нашло подтверждений
Ситуацию рассмотрела комиссия ведомства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Историю рядовой Ельчибаевой из Конаева (бывший Капшагай, город в двух часах езды от Алматы) опубликовал фонд «НеМолчи.kz». Военнослужащая рассказала, что подвергалась домогательству со стороны командира батальона. На фоне стресса у военнослужащей развились псориаз и гастрит. Спустя время женщину уволили, по ей словам - незаконно.
В пресс-службе министерства обороны сообщили, специальная комиссия завершила дополнительное расследование по делу.
- По результатам детального расследования комиссия констатировала, что «факты», изложенные в заявлении Ельчибаевой, не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности, - говорится в сообщении.
Ранее, шестого мая отдел военной полиции Конаевского гарнизона провёл проверку и по заявлению Минобороны, «личный состав батальона фактов неправомерных действий в отношении Ельчибаевой не подтверждает».
- По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части, обвинения также не нашли своего подтверждения. Следует отметить, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части, - информировали в ведомстве.
Третьего мая её уволили «по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки».
