По словам женщины, нападать животные начали с августа этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бродячие собаки загрызли домашнюю птицу жительницы Уральска (видео) В редакцию "МГ" обратилась жительница села Желаево Лунара Нуржанова, которая рассказала, что бродячие собаки загрызли ее домашних птиц. Проблема, по словам женщины, началась в августе. – Птиц я держу на заднем дворе, тут у меня все огорожено. Но собаки роют яму под забором и проникают на территорию. Мы уже и шифером обложили, но бесполезно. Здесь у меня утки были, а вчера 9 уток из 10 съели собаки. Кроме этого, с августа они утащили 20 гусей, 10 бройлеров, которых я уже собиралась рубить, одну домашнюю курицу и шесть мулардов. Птицу я выращивала для себя, но теперь ее у меня почти не осталось, - возмущается женщина. По словам Лунары Нуржановой, она обращалась в сельский акимат и к участковому инспектору, который все зафиксировал, однако никаких мер не было предпринято. – Проблема не только у меня, но и у моих соседей. Вот у соседки собаки загрызли бройлерных кур. Проблему надо как-то решать. Я обращалась к участковому, он пришел, посмотрел и пообещал найти телефоны службы отлова, но безрезультатно. Теперь эти собаки бросаются на людей: на днях мой ребенок пошел мусор выносить, а на него накинулись собаки. Он начал убегать, а по дороге ехала машина, которая чуть не сбила ребенка. Собаки все большие, я сама видела в окно, как они поедали птиц. Ущерб я пока не считала, даже примерно сказать не могу. Мы столько кормили этих птиц, ухаживали, обидно просто, - рассказала Лунара Нуржанова. В сельском акимате сообщили, что в курсе этой проблемы, но ничего поделать с этим не могут. Аким Желаевского сельского округа Арман Бисембалиев рассказал, что большинство бродячих животных приходят к ним с дач, которые расположены недалеко от поселка. – Мы знаем, что в селе и вокруг него очень много бродячих собак. Насколько мне известно, по городу у нас не определен подрядчик, который занимался бы отловом. Село Желаево расположено в пригороде, и возле нас расположены дачи. Многие дачники завели себе собак в летний период, а сейчас, с наступлением осени, сами уехали, а животных бросили. Их некому подкармливать, пищи нет, вот они и идут в поселок, отлавливать их некому, - отметил Арман Бисембалиев.