Учащиеся Кызылуйской средней общеобразовательной школы Исатайского района на уроках труда учатся шить маски, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ⠀

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, школа расположена в 35 километрах от районного центра в населенном пункте Кызылуй. В ней обучается 41 ученик, школа работает в штатном режиме.

– В школе на 80 мест, сданной в эксплуатацию в прошлом году, обучаются 41 учащийся с 1 по 9 классы. В четвертой четверти прошлого учебного года в условиях карантина возникли сложности в учебном процессе из-за отсутствия в селе интернета. Сейчас, ввиду малого количества учащихся, значительно снизились эти трудности. В школе классы робототехники, биологии, художественного труда оснащены самым современным оборудованием. Мальчики в данном учебном заведении на уроках труда работают на станках, а девочки учатся шить маски, - сообщил директор учебного заведения Кабыл Губашев. ⠀ В течение месяца учащиеся уже успели сшить порядка ста масок.

– Оснащение школы оборудованием для швейного, кулинарного дела дает возможность ученикам выбирать специальность. Уже сейчас среди учащихся 8-9 классов есть желающие обучаться по специальности швея. В свободное время они расспрашивают о секретах шитья платьев, свитеров, - рассказывала учитель художественного труда Майдагуль Хайруллина. ⠀ К слову, населенный пункт Кызылуй основан в 1957 году. Когда-то обладал развитым сельским хозяйством, здесь находилась ферма совхоза имени Чапаева. Ныне, в ауле имеются школа, библиотека, клуб, фельдшерский пункт. Большинство населения занимается скотоводством.

