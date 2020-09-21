Иллюстративное фото из архива "МГ" Отечественные авиакомпании пока официально не объявили о старте рейсов в эти государства. Однако в приложении "Аэрофлота" доступны билеты в Бишкек (с 23 сентября), Минск (с 26 сентября) и Нур-Султан (с 27 сентября). На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.