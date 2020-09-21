Сегодня, 21 сентября, сотрудника ДЧС похоронили в селе Жалпактал Казталовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудника ДЧС ЗКО проводили в последний путь, который погиб при исполнении (видео) Фото из архива "МГ" Как рассказал начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, сотрудник ДЧС погиб в ДТП при исполнении  обязанностей. - Мы были после трагедии на месте происшествия, там даже видно по следам, что у машины ДЧС произошла разгерметизация правого колеса. Техника очень тяжелая, вес - 11 тон, также у него была полная емкость воды - это еще 5 тонн и 300 литров пены в пенобаке. Для того чтобы не допустить наезда на впереди едущую легковую машину, он принял решение уйти в кювет, - отметил Жасулан Джумашев. Начальник ДЧС ЗКО отметил, тело погибшего было доставлено на его родину. - Его отвезли в поселок Жалпактал Казталовского района. Сегодня состоялись похороны. В связи с карантином многие не поехали туда, но его проводили как полагается, - пояснил Жасулан Джумашев. Так же он дополнил, что пожарная техника была приобретена в 2012 году. Сейчас машина такой классификации стоит примерно 40 миллионов тенге. К слову, у погибшего сотрудника остались на иждивении двое детей 2013 и 2014 года рождения. Напомним, смертельное ДТП произошло 18 сентября около 19.00 на трассе в районе Свистун горы. Пожарная машина слетела с трассы, в результате чего погиб 46-летний старшина гражданской защиты. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев рассказал подробности произошедшей трагедии.

jvWxNwMHUvU

  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами  