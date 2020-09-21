Иллюстративное фото из архива "МГ" Регистрация в марафоне пройдет в клубе «INFINITY FITNESS» (г. Атырау, ул. Курмангазы, 12). Каждому участнику будет присвоен индивидуальный порядковый номер. Участник должен пробежать в выбранном им самим месте в течение указанных дней и направить свой результат организаторам. - В этом году, как в каждый год, как это было раньше не представляется возможным провести масштабные спортивные мероприятия. Поэтому марафон пройдет только в онлайн формате. Здесь не будет победителей. Главная цель не соревнование, а прежде всего увеличение интереса населения к спорту во время карантина, - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов. Как правило, марафон проходит на разных возрастных этапах и расстояниях. Среди детей от 10-15 лет 1,2 км (3 круга) и 3 км (8 кругов) для юношей старше 16 лет. Участие для детей бесплатное. 450 детям в возрасте от 10-15 лет и 700 подросткам старше 16 лет зарегистрированных первыми будут вручены памятные медали. Онлайн-бег среди взрослых планируется провести в любое время недели на расстояниях 10, 21 и 42 км по своему усмотрению. В этом году размер взноса для взрослых составляет 1000 тенге. Люди, преодолевшие дистанцию в назначенное время, отправляют свои результаты организаторам через загруженное приложение на мобильном телефоне, они будут награждены памятными медалями и сертификатами. Отметим, что все собранные средства будут переданы в общественное объединение «Атырау – шағын мемлекет». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.