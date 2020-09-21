В редакцию "МГ" обратились жители города, которые рассказали, что на протяжении нескольких дней не могут найти в городе сжиженный газ. Многие автозаправочные станции отпускают газ только по талонам. – Вот уже третий день не могу заправиться. Газа нет и все, а где его брать ума не приложу. В основном отпускается по талонам. А нам, простым людям, где брать талоны. Работа у меня связана с перевозками. Теперь у меня и работа стоит, и машина стоит, - возмущается житель города Владислав. Так, на автозаправочных станциях по улице Жангир хана сжиженного газа не оказалось. Горючего не оказалось и в ряде других АГЗС по улице Шолохова. Однако беспрепятственно газ отпускался на АГЗС "Алау газ". Заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин рассказал, что потребность области в сжиженном газе в месяц составляет три тысячи тонн. – В основном мы брали объемы из Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Но в июле этого года на заводе начались плановые ремонтные работы, которые должны на днях закончиться. В связи с этим область не в полной мере получает необходимый объем. После того как ремонтные работы закончатся, завод перейдет на штатный режим работы. В течение нескольких дней АНПЗ обещает выпускать газ в прежнем объеме. В области пока нет ажиотажа, 1-2 дня - и горючее будет, - рассказал Беймбет Мусин. К слову, предельная отпускная цена на сжиженный газ по СНГ на период с 1 июля по 30 сентября 2020 года составляет 28 тысяч тенге тенге за тонну без НДС. Розничная цена на АГЗС в области не должна превышать 68 тенге за литр. Средняя цена составляет 65 тенге за литр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.