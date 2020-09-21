В Аксае планируется модернизация больницы и создание нового учебного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Что планируют сделать в Аксае на средства КПО б.в. Иллюстративное фото из архива "МГ" На портале "Открытые НПА" разместили проект о дополнительном выделении финансовых средств в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Проект постановления предусматривает выделение в рамках ОСРП средств на общую сумму 10 040 126 долларов США. Средства планируется потратить на следующие объекты: - модернизация экстренного медицинского реагирования больницы в городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области (включая обучения, консультационные услуги и расходы на персонал) на общую сумму 6 752 815 долларов США, подлежащую к расходованию в течение 5 лет, начиная с 2020 года, в качестве социального и инфраструктурного проекта в рамках приложения 5 к ОСРП; - создание профессионального учебного центра на базе существующего государственного колледжа в городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области на общую сумму 987 311 долларов США в качестве социального и инфраструктурного проекта в рамках приложения 5 к ОСРП. Также, согласно документу, выделены дополнительные затраты на общую сумму 2 300 000 долларов США исключительно на реализацию проектов в Западно-Казахстанской области в качестве расходов, которые будут понесены в отношении деятельности, возникающей из ОСРП или в связи с ним для выполнения работ после переселения жителей сел Березовка и Бестау Бурлинского района  Западно-Казахстанской области, включая снос, рекультивацию земель и установку дренажной системы ливневых стоков в селе Аралтал Бурлинского района ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.