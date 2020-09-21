День города празднуется в этом году с 21 по 27 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске отмечают День города Заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов сообщил, что в этом году в связи с карантином много мероприятий пройдут в онлайн-режиме. Горожане могут посмотреть их на телеканале "Акжайык". Список мероприятий: 21-27 сентября - Ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ақжайық – шеберлер қаласы» - улица Д.Нурпейсовой, площадь Первого Президента РК 1-27 сентября - Фотоконкурс в социальных сетях - социальные сети 1-27 сентября - Онлайн видеоконкурс «Мен Оралдықпын!» - социальные сети 21 сентября в 22:05 - Литературно-музыкальный вечер «Ұлтын ұлықтаған ұлылар», телевизионый концерт(Абай Құнанбаев, Жұбан Молдағалиев, Әбу – Насыр Әл-Фараби, Қадыр Мырза Әлі, Дәулеткерей Шығайұлы) - - телеканал «Aqjaiyq» 22 сентября в 22:05 - Телевизионная версия фестиваль КВН на Кубок акима г. Уральск - телеканал «Aqjaiyq» 23 сентября - Церемония награждения "Волонтер – 2020" - городской парк культуры и отдыха 23 сентября - Торжественное открытие центра гемодиализа «Биос» - улица Г.Курмангалиева, д. 2 23 сентября в 22:05 - Телеконцерт "Әсем өлкем – Ақжайық" - телеканал «Aqjaiyq» 24 сентября - Открытие беговой дорожки в сквере «Лепесток» - сквер "Лепесток" 24 сентября - Открытие спорткомплекса «Достык» - улица Есенжанова, д. 19/1 24 сентября - Открытие нового спорткомплекса - улица Привольная, д. 45 23 сентября - Городской форум урбанистов - г. Уральск 24 сентября - Торжественное открытие спортивных и детских площадок в микрорайонах Сарытау и Арман - микрорайон Сарытау, улица Монкеулы, д. 9 24 сентября в 22:05 - II Республиканский фестиваль «Жайықтың би әлемі» - телеканал «Aqjaiyq» 25 сентября - Установка военной техники «Катюша» на площади Победы в честь 75-летия Победы - площадь Победы 25 сентября - Торжественное открытие клуба «Ардагер» - пр. Н.Назарбаева, д. 166/1 25 сентября - Презентация книги «Орал қаласы сұрапыл соғыс жылдарында» - Салтанат сарайы, микрорайон Астана, д. 1 25 сентября - Награждение участников Симпозиума скульпторов «Ізгілікті қала» - площадь Абая 25 сентября - Торжественное мероприятие по присвоениию звания «Почетный гражданин города» - большой зал городского акимата 25 сентября - Мероприятие, посвященное 180-летию городского парка культуры и отдыха: открытие памятной таблички; торжественное награждение; видеопоказ; фотовыставка М. Шпигельмана - городской парк культуры и отдыха 25 сентября - Открытие зоны отдыха на улице Некрасова - улица Некрасова 25 сентября в 22:05 - Вечер классической музыки «Орал опера - 2020» - телеканал «Aqjaiyq» 26 сентября в 10.00 - Съемка телевизионной версий Республиканского айтыса, посвященный 100-летию Ж. Молдагалиева и 85-летию Кадыра Мырза Али - телеканал «Aqjaiyq» 26 сентября - Открытие памятника к 100-летию Ж. Молдагалиева - сквер Ж.Молдагалиева 26 сентября - Республиканская научно-практическая конференция ««Жұбан жырлары – ғасыр үні» - ЗКГУ имени М.Утемисова 26 сентября - Торжественное открытие филиала №6 городской библиотеки - улица Урдинская, д. 4/1 26 сентября в 17.00 - IV Республиканский фестиваль традиционного искусства "Жайық сазы" (ТВ-концерт) - телеканал «Aqjaiyq» 26 сентября - Показ прямого эфира премьеры спектакля «Жубан», посвященного 100-летию Ж. Молдагалиева - телеканал «Aqjaiyq» 26 сентября - Кросс кантри «JaiyqBikeFest» - Переволочная роща 27 сентября в 21.15 - Праздничный гала-концерт «Туған қалам – Орал» - телеканал «Aqjaiyq». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  