Заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов сообщил, что в этом году в связи с карантином много мероприятий пройдут в онлайн-режиме. Горожане могут посмотреть их на телеканале "Акжайык".- Ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ақжайық – шеберлер қаласы» - улица Д.Нурпейсовой, площадь Первого Президента РК- Фотоконкурс в социальных сетях - социальные сети- Онлайн видеоконкурс «Мен Оралдықпын!» - социальные сети- Литературно-музыкальный вечер «Ұлтын ұлықтаған ұлылар», телевизионый концерт(Абай Құнанбаев, Жұбан Молдағалиев, Әбу – Насыр Әл-Фараби, Қадыр Мырза Әлі, Дәулеткерей Шығайұлы) - - телеканал «Aqjaiyq»- Телевизионная версия фестиваль КВН на Кубок акима г. Уральск - телеканал «Aqjaiyq»- Церемония награждения "Волонтер – 2020" - городской парк культуры и отдыха- Торжественное открытие центра гемодиализа «Биос» - улица Г.Курмангалиева, д. 2- Телеконцерт "Әсем өлкем – Ақжайық" - телеканал «Aqjaiyq»- Открытие беговой дорожки в сквере «Лепесток» - сквер "Лепесток"- Открытие спорткомплекса «Достык» - улица Есенжанова, д. 19/1- Открытие нового спорткомплекса - улица Привольная, д. 45- Городской форум урбанистов - г. Уральск- Торжественное открытие спортивных и детских площадок в микрорайонах Сарытау и Арман - микрорайон Сарытау, улица Монкеулы, д. 9- II Республиканский фестиваль «Жайықтың би әлемі» - телеканал «Aqjaiyq»- Установка военной техники «Катюша» на площади Победы в честь 75-летия Победы - площадь Победы- Торжественное открытие клуба «Ардагер» - пр. Н.Назарбаева, д. 166/1- Презентация книги «Орал қаласы сұрапыл соғыс жылдарында» - Салтанат сарайы, микрорайон Астана, д. 1- Награждение участников Симпозиума скульпторов «Ізгілікті қала» - площадь Абая- Торжественное мероприятие по присвоениию звания «Почетный гражданин города» - большой зал городского акимата- Мероприятие, посвященное 180-летию городского парка культуры и отдыха: открытие памятной таблички; торжественное награждение; видеопоказ; фотовыставка М. Шпигельмана - городской парк культуры и отдыха- Открытие зоны отдыха на улице Некрасова - улица Некрасова- Вечер классической музыки «Орал опера - 2020» - телеканал «Aqjaiyq»- Съемка телевизионной версий Республиканского айтыса, посвященный 100-летию Ж. Молдагалиева и 85-летию Кадыра Мырза Али - телеканал «Aqjaiyq»- Открытие памятника к 100-летию Ж. Молдагалиева - сквер Ж.Молдагалиева- Республиканская научно-практическая конференция ««Жұбан жырлары – ғасыр үні» - ЗКГУ имени М.Утемисова- Торжественное открытие филиала №6 городской библиотеки - улица Урдинская, д. 4/1- IV Республиканский фестиваль традиционного искусства "Жайық сазы" (ТВ-концерт) - телеканал «Aqjaiyq»- Показ прямого эфира премьеры спектакля «Жубан», посвященного 100-летию Ж. Молдагалиева - телеканал «Aqjaiyq»- Кросс кантри «JaiyqBikeFest» - Переволочная роща- Праздничный гала-концерт «Туған қалам – Орал» - телеканал «Aqjaiyq».