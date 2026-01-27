Мужчине грозит административная ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 26 января 2026 года в 16:40 камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение со стороны жителя Уральска на площади Победы. Мужчина, находясь на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», взобрался на памятник, курил сигарету, а окурок выбросил в пламя. Всё это сопровождалось несколькими плевками.

Полицейские подчеркнули, что своими действиями мужчина проявил неуважение к объектам историко-культурного значения.

Так, в отношении нарушителя зарегистрировали административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители напоминают, что соблюдение общественного порядка, чистоты, а также бережное отношение к памятникам истории и культуры являются обязанностью каждого гражданина.