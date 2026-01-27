Размер платежа планируется приравнять к установленному в РФ с 1 декабря 2025 года.

В Казахстане обсуждают повышение утилизационного сбора для автомобилей и сельхозтехники, ввозимых из России и Беларуси. Соответствующий проект приказа разработан Министерством промышленности и строительства РК и опубликован Министерством экологии, сообщили авторы публикации на kolesa.kz.

В документе предлагается при расчёте утильсбора для этих транспортных средств применять повышающий коэффициент 2. Это означает, что для машин из России и Беларуси размер сбора может вырасти вдвое по сравнению с действующей методикой.

Авторы инициативы отмечают, что такая мера направлена на устранение дисбаланса в уровне утильсбора между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По их словам, сейчас при экспорте автомобилей казахстанской сборки в Россию и Беларусь к ним применяются дополнительные корректировки, фактически приравнивающие их к продукции из стран-третьих.

— Казахстан придерживается сбалансированного и открытого экономического подхода, выстраивая политику в сфере утильсбора с учётом интересов государства, бизнеса и потребителей, — заявил директор департамента промышленной политики Министерства промышленности и строительства РК Адилбек Бектибаев.

В результате размеры утильсбора в будущем могут выглядеть так: