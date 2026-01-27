Уроки по базовым предметам оставят отдельными, чтобы ученики могли глубже усваивать знания.

В Казахстане отказались от идеи объединить несколько школьных предметов в единые блоки. Об этом на брифинге правительства заявила глава Министерства просвещения Жулдыз Сулейменова.

По её словам, проект по объединению предметов, в том числе алгебры с геометрией или физики с химией, временно остановлен и не будет внедряться массово.

Ранее обсуждалось, что в рамках нового государственного образовательного стандарта уроки по точным и естественно‑научным дисциплинам могут быть объединены в предметы вроде «математики» или «естествознания».

Однако, как отметила глава ведомства, физика, химия, биология, алгебра и другие базовые предметы останутся отдельными и будут преподаваться отдельно, чтобы ученики могли глубже и системнее усваивать знания.

Министерство подчеркнуло, что решение принято с учётом мнения педагогов и экспертов, а также в интересах качества образования.