С 2026 года отлов бездомных собак и кошек официально передали в ведение городского ЖКХ. Власти пояснили, что запуск полноценной программы требует времени и пройдёт через бюджетные процедуры, поэтому массовый отлов планируют начать весной.

С 2026 года в обязанности городского жилищно-коммунального хозяйства официально включили отлов безнадзорных собак и кошек. Ранее эта функция не входила в перечень задач ЖКХ.

Заместитель руководителя ЖКХ Уральска Жанболат Хайржан пояснил, что такие работы могут проводиться только в рамках закона и через отдельную бюджетную программу. Для этого необходимо пройти все бюджетные процедуры и провести государственные закупки через открытый конкурс. По словам чиновников, этот процесс занимает время и не может быть завершён за несколько дней.

При этом в отделе ЖКХ отмечают, что работы по отлову животных продолжаются по мере возможности, в пределах действующих полномочий.

Разъяснения дали на фоне роста числа обращений от жителей города, которые жалуются на безнадзорных животных. Полноценный запуск программы по их отлову власти планируют на март–апрель 2026 года.

Отметим, в Уральске уже не первый год растёт число бездомных собак, и эта проблема давно выходит за рамки обычных жалоб горожан. Животные сбиваются в стаи, ходят по дворам и улицам, а случаи их агрессивного поведения становятся всё более частыми.

Жители регулярно сообщают о животных на детских площадках, возле подъездов и в частных секторах. Ежедневно в службу отлова поступают десятки заявок, но даже это не решает проблему. По данным ветеринарной станции, сотрудники ежедневно получают обращения от уральцев, которые боятся выходить на улицу из-за скоплений бездомных животных.

Проблема усугубилась после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными: отстрел бродячих собак запрещён, и теперь их отлавливают, стерилизуют и чипируют, а агрессивных — усыпляют только по заявлению граждан.

Власти уже одобрили проект строительства большого приюта на окраине города, где смогут содержаться сотни животных. Это должно снизить количество собак на улицах и помочь системно решать проблему.