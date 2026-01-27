В концепцию включён план из 158 мероприятий с общим финансированием 1,3 трлн тенге.

Концепцию защиты прав детей до 2030 года утвердили на заседании правительства. Документ предусматривает масштабные изменения в системе образования, социальной защиты и психологической помощи детям.

Как сообщили в Министерстве просвещения, концепция направлена на создание безопасной и поддерживающей среды для несовершеннолетних. В частности, в школах планируется открыть специальные кабинеты помощи детям, а также ввести час школьного психолога, чтобы учащиеся могли получать своевременную поддержку.

Кроме того, документ предусматривает усиление профилактики насилия и буллинга, развитие системы раннего выявления неблагополучных семей, а также расширение доступа детей к медицинской и психологической помощи. Отдельное внимание будет уделено детям, оставшимся без попечения родителей, и вопросам семейного устройства.

– Концепция охватывает четыре направления: безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. В неё включён конкретный план из 158 мероприятий с общим финансированием 1,3 трлн тенге и 10 индикаторами для оценки эффективности реализуемых мер, – сказала, представляя программу на заседании правительства, министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

В рамках реализации концепции предусмотрено взаимодействие школ, социальных служб, органов опеки и правоохранительных органов. Также планируется развитие системы мониторинга и оценки, которая позволит отслеживать эффективность принимаемых мер.

Власти ожидают, что реализация программы позволит снизить уровень насилия в отношении детей, повысить доступность психологической помощи и улучшить защиту прав несовершеннолетних по всей стране.