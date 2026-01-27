Проектно-сметная документация одной из школ уже разрабатывается.

Заместитель акима области Мирас Мулкай на заседании совета строительства и ЖКХ рассказал о планах строительства на 2026 год. В приоритете — проекты в сфере здравоохранения, образования и социальные объекты. Часть из них переходящая с 2025 года. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы в микрорайоне Жулдыз. Также власти отмечают необходимость новой школы в микрорайоне Акжайык. Основной акцент в ближайшие годы сделают на развитие и освоение земельных участков.

В микрорайоне Акжайык планируется активная застройка многоэтажными домами. Уже есть строительные компании, готовые работать в этом направлении. По словам Мираса Мулкая, интерес к проекту связан с программой кредитного жилья. В Отбасы банке насчитывается около 83 тысяч вкладчиков, из них порядка 50 тысяч — с активными вкладами, то есть готовых к покупке жилья. У местных властей сейчас есть около 3 миллиардов тенге собственных средств, остальное планируется привлечь через выпуск ценных бумаг. Акимат области будет определять пропорции выкупа квартир — 50 на 50 или 30 на 70 — в зависимости от финансового состояния застройщиков. Замакима отметил, что ещё пять лет назад микрорайон Акжайык считался неперспективным, однако сегодня там уже построено 10 домов.

Также на встрече предпринимателям рассказали о новом Строительном кодексе, который вступит в силу в июле 2026 года. Отдельно объяснили, как будет работать цифровизация и трансформация строительной отрасли.