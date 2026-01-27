Жакупова занимала этот пост с 2 сентября 2023 года.

26 января 2026 года указом Главы государства Светлана Жакупова освобождена от должности Министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба Акорды. Её место занял Аскарбек Ертаев. Жакупова занимала этот пост с 2 сентября 2023 года.

Ертаев родился в 1977 году в Актобе, окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова и Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР». Карьеру начал в 1997 году в аппарате акима Мугалжарского района, затем работал в банковском секторе. С 2014 года занимает различные должности в госструктурах: от главного эксперта до директора департамента Министерства национальной экономики, работал в аналитическом отделе Совета безопасности и экономическом отделе Аппарата премьер-министра.

В 2023–2024 годах Ертаев был председателем Комитета по миграции МТСЗН, а с 2024 по 2025 год — вице-министром этого же ведомства.