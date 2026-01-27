Инициатива пока находится на стадии обсуждения, окончательные решения ещё не приняты.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала предложение депутатов об ограничении доступа к социальным сетям для детей и подростков. Подробности она рассказала на брифинге в правительстве, передаёт Tengrinews.kz.

Журналисты поинтересовались у чиновницы, как именно собираются ограничивать доступ детей к социальным сетям. По словам Жулдыз Сулейменовой, министерство изучает этот вопрос.

– Ограничения сейчас мы рассматриваем — есть несколько предложений. В министерстве создана рабочая группа. Мы хотим защитить детей от противоправного контента, что уже применяется во многих странах. Вопрос открыт и будет обсуждаться с обществом, в том числе с родителями, педагогами и СМИ, — сказала Сулейменова.

Министр также перечислила, какие именно меры рассматривает министерство:

регистрация SIM-карт для детей — первый шаг для контроля доступа;

мониторинг контента, которым пользуются дети до 14 лет, — чтобы видеть и блокировать противоправные материалы;

цифровая и медиаграмотность в школах, где детям объясняют, как безопасно пользоваться интернетом и соцсетями.

– Момент, когда мы хотим ограничить детей в соцсетях, нужно будет обсудить с медиасообществом и родителями. Рабочая группа уже создана, и когда мы соберём её заседание, мы сообщим подробности, — добавила она.

Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что инициатива пока находится на стадии обсуждения, окончательные решения ещё не приняты.