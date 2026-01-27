Операторы месторождения неправомерно перекладывали на государство дополнительные расходы и затраты.

Крупные нефтяные компании, среди которых Shell и Eni, участвующие в разработке Карачаганакского месторождения, проиграли арбитражное разбирательство Казахстану. Об этом сообщает Fergana.agency со ссылкой на Bloomberg.

Лондонский суд частично поддержал позицию Астаны, которая требовала от компаний более 6 миллиардов долларов. Итоговая сумма компенсации пока не названа, однако, по оценкам юристов, она может составить от 2 до 4 миллиардов долларов. При этом у компаний ещё остаётся возможность обжаловать решение.

Суд согласился с доводами казахстанских властей о том, что операторы месторождения неправомерно перекладывали на государство дополнительные расходы и затраты, которые не были согласованы и не подлежали возмещению в рамках соглашения о разделе продукции. Ожидается, что после этого решения изменится и порядок распределения нефти по данному соглашению.

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение занимает площадь более 280 квадратных километров. Оно считается одним из крупнейших в мире и разрабатывается международным консорциумом на основе соглашения о разделе продукции, подписанного с Казахстаном в 1997 году. Операторами проекта являются Shell и Eni — каждая компания владеет долей по 29,25%. Также в проекте участвуют Chevron (18%), «ЛУКОЙЛ» (13,5%) и национальная компания «КазМунайГаз» с долей 10%.

Судебный спор между Казахстаном и операторами Карачаганака начался в 2023 году. Изначально сумма претензий составляла 3,5 миллиарда долларов, однако позже она выросла — в том числе из-за обвинений в завышении расходов и возможных коррупционных нарушениях. В 2024 году иностранные компании предлагали решить конфликт за счёт строительства газоперерабатывающего завода для внутреннего рынка, однако этот вариант также вызвал споры. Сейчас большая часть газа, добываемого на Карачаганаке, закачивается обратно в пласт, а остальной объём отправляется в Россию — на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Это связано с тем, что собственных мощностей по переработке газа на месторождении нет.

Идея строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганаке обсуждалась ещё с 2000-х годов. Переговоры велись и с операторами проекта, однако летом прошлого года стало известно, что Казахстан отказался от предложенных Shell и Eni условий. В частности, компании настаивали на дополнительной выплате в один миллиард долларов сверх полного возмещения всех затрат, что власти страны сочли неприемлемым.