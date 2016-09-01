Мы находимся по адресу: ул. Петровского, 105 В (остановка Петровского). Узнать подробную информацию вы можете по телефонам: 8-708-751-22-27, 8 (7112) 25-44-22.

Напомним, что центр раннего развития «Бэби-клуб» открылся в мае прошлого года и за столь небольшой срок смог стать одним из самых востребованных мест, где обучаются дети с самого раннего возраста от 8 месяцев до 7 лет.На праздничное представление началось с веселого флэш-моба, который по традиции устроили сотрудники центра. К своим преподавателям с удовольствием присоединились дети и их родители.Со дня открытия центра «Бэби-клуб» здесь произошло много интересных и полезных перемен. Так, например, в этом году центр набирает первую группу по подготовке к школе. - С начала нового учебного года у нас в центре будет проходить подготовка детей к школе, - говорит. – Первую группу мы уже укомплектовали. Так как программа очень сложная, но думаю, что наши дети ее успешно освоят.После веселого начала все дети в торжественной обстановке получили свои первые именные грамоты. - Мы ходим в центр уже больше года, и я довольна результатом, - говорит мама четырехлетнего Романа Юлия АЗОВСКОВА. – Сын стал послушным, усидчивым, знает счет, хорошо развивается логическое мышление, играем с ним в такие игры, как морской бой. Очень многому научился, и в этом, конечно, заслуга преподавателей нашего любимого центра.Тем временем праздник продолжался. Ребята веселились с мультяшными героями – веселым пиратом и маленькой феей. Веселые игры, конкурсы, пришлись по душе всем ребятам.Пока ребята веселились, родители хвалились успехами своих малышей. - Мы посещаем в центр со дня его открытия и очень довольны результатом, - говорит мама Санжара Нургуль МАДИЕВА. – Здесь сын учит английский и русский языки, научился считать, умеет логически мыслить. Будем ходить в центр до самой школы, думаю, что таких успехов в обычном садике мы не добьемсяВдоволь наигравшись, дети с удовольствием приняли участие в мастер-классе по нанесению аквагримма.Не оставили детей в этот день и без угощения. Каждый смог полакомиться вкусным сливочным мороженным в вафельном рожке и сладкой ватой.Многие родители отмечают, что с тех пор как их дети пришли в центр «Бэби-клуб», у них есть отличные результаты, и они уже подумывают, чтобы отдать на обучение своих маленьких детей до года.– У нас есть малыши, которые приходят к нам с 8 месяцев, и уже видны результаты обучения. Мы очень бережно относимся к раннему развитию ребенка, хотим, чтобы каждый ребенок смог полностью раскрыться и научиться пользоваться своими знаниями. Если вы заботливые родители и хотите видеть своего ребенка разносторонне развитым и успешным, то приходите к нам. Ждем вас на пробное занятие.

