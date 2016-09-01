Традиционный звонок сегодня прозвенел во всех школах Уральска. Каникулы и отдых уже позади, тем, кто сегодня впервые перешагнул порог школы, предстоит научиться писать и читать, ну а тем, для кого этот учебный год не первый, предстоит получить новые знания. Заместитель руководителя отдела образования г. Уральск Батика ПАЙДИНА рассказала, что в новом учебном году первоклассники будут учиться по обновлённой программе. - Кроме этого, в этом году первоклассники будут учиться 5 дней в неделю. На начало нового учебного года во всех школах и детских садах было установлено видеонаблюдение. Также проведена работа по обновлению школьной мебели. В 33 школах заменили компьютеры. Учеников 11 классов ждут изменения в ЕНТ, какие именно - пока неизвестно, но они будут. Кстати, школа №39 сегодня распахнула свои двери после капитального ремонта, которого не было 53 года. Здесь заменили канализацию, крышу, отопление и многое другое. На эти цели было выделено 132 миллиона тенге, 79 из них из республиканского бюджета, - сообщила Батика ПАЙДИНА Директор СОШ №39 Елена ЛЮБЧЕНКО рассказала, что на сегодняшний день школа готова принять всех учеников. - Она рассчитана на 640 учеников, в школе работают 56 педагогов. Конечно, сейчас имеется нехватка учителей начальных классов, но мы над этим работаем, - заявила Елена ЛЮБЧЕНКО. Родители учеников очень обрадовались, что их дети теперь будут учиться практически в новой школе. Но главное для них, конечно, чтобы дети с легкостью осваивали школьную программу. - Я сегодня привела на линейку сына, он у меня пошёл в первый класс. Самое главное, чтобы школьная программа была доступной. А что касается ремонта, конечно, мы рады, я сама в этой школе училась и ремонта здесь не было, - говорит мама первоклассника Наталья ЛЫЖИНА. По радостным лицам учеников можно было понять, что по школе они соскучились. - Я увиделся со своими одноклассниками, мы долго разговаривали, рассказывали друг другу, как провели летние каникулы. Сама школа стала более уютной, мне очень понравилось, - поделился впечатлениями ученик 9-го класса Никита ЛИСТКОВ.