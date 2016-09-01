Министерство образования и науки РК планирует повысить заработную плату учителям, которые будут преподавать на двух языках, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал глава ведомства Ерлан Сагадиев во время участия в торжественном мероприятии в честь 1 сентября в школе № 70 в Астане. - В этом году мы разрабатываем новые правила. Во-первых, у учителя, когда переходят с одной квалификации на другую, заработная плата растет. В этом году по новым правилам преподавателям, которые будут преподавать на двух языках, мы также планируем предусмотреть увеличение заработной платы. Когда нормативные документы будут готовы, мы об этом отдельно, в первую очередь до казахстанских преподавателей, доведем, - заявил министр. Он также рассказал, что перед началом учебного года в стране проблема с нехваткой учебников не наблюдается. " - В этом году все 370 тысяч наших первоклашек переходят на обновленную программу (обучения - прим. авт.). Учебники все готовы, мы напечатали 380 тысяч комплектов. Доставка (учебников) у нас завершилась, в последнюю область, как я знаю, три дня назад доставили. Акиматы сейчас все учебники развезли. О том, что где-то учебников не хватает, мы не слышали. Такой информации у нас нет. Но если информация будет, мы ее будем отдельно проверять, - добавил Сагадиев. По его словам, в этом году будет обновлен базовый учебник для учеников первых классов. Детей-первоклашек вместо "Әліппе" будут обучать по учебнику "Сауат ашу". В следующем году учебники обновятся для учеников 2, 5 и 7 классов. Полностью обновить базу для всех классов в МОН планируют в ближайшие четыре года. Помимо обновленных учебников в этом году претерпела изменений и учебная неделя. Так, учиться всего пять дней в неделю пока будут только ученики первых классов, все остальные перейдут на этот режим к 2019 году. В министерстве образования и науки РК заверили, что дополнительной нагрузки на школьников не будет. Впрочем, в выигрыше останутся и педагоги. Им дополнительный выходной день планируют отдать под самообразование. - Введение пятидневной учебной недели не повлияет на качество образования, учебные предметы у нас не сократятся. У нас лишь продлится учебный год. Он у нас будет начинаться 1 сентября и заканчиваться 1 июня, - рассказалазаместитель директора департамента МОН РК Зейнеп МАХСУТОВА.