Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал глава ведомства Ерлан Сагадиев во время участия в торжественном мероприятии в честь 1 сентября в школе № 70 в Астане. - В этом году мы разрабатываем новые правила. Во-первых, у учителя, когда переходят с одной квалификации на другую, заработная плата растет. В этом году по новым правилам преподавателям, которые будут преподавать на двух языках, мы также планируем предусмотреть увеличение заработной платы. Когда нормативные документы будут готовы, мы об этом отдельно, в первую очередь до казахстанских преподавателей, доведем, - заявил министр. Он также рассказал, что перед началом учебного года в стране проблема с нехваткой учебников не наблюдается. " - В этом году все 370 тысяч наших первоклашек переходят на обновленную программу (обучения - прим. авт.). Учебники все готовы, мы напечатали 380 тысяч комплектов. Доставка (учебников) у нас завершилась, в последнюю область, как я знаю, три дня назад доставили. Акиматы сейчас все учебники развезли. О том, что где-то учебников не хватает, мы не слышали. Такой информации у нас нет. Но если информация будет, мы ее будем отдельно проверять, - добавил Сагадиев. По его словам, в этом году будет обновлен базовый учебник для учеников первых классов. Детей-первоклашек вместо "Әліппе" будут обучать по учебнику "Сауат ашу". В следующем году учебники обновятся для учеников 2, 5 и 7 классов. Полностью обновить базу для всех классов в МОН планируют в ближайшие четыре года. Помимо обновленных учебников в этом году претерпела изменений и учебная неделя. Так, учиться всего пять дней в неделю пока будут только ученики первых классов, все остальные перейдут на этот режим к 2019 году. В министерстве образования и науки РК заверили, что дополнительной нагрузки на школьников не будет. Впрочем, в выигрыше останутся и педагоги. Им дополнительный выходной день планируют отдать под самообразование. - Введение пятидневной учебной недели не повлияет на качество образования, учебные предметы у нас не сократятся. У нас лишь продлится учебный год. Он у нас будет начинаться 1 сентября и заканчиваться 1 июня, - рассказалазаместитель директора департамента МОН РК Зейнеп МАХСУТОВА.