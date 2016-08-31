Два случая браконьерства было зарегистрировано в конце августа на территории Казталовского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин, у которых было изъято 28 рогов сайги, туша саги с рогами, оружие и боеприпасы. - Первый случай произошел 24 августа примерно в 12 км от поселка Жулдыз Казталовского района. При проведении охранных мероприятий на вертолете Аirbus Еврокоптер ЕС-145 сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с инспектором УРФ РГКП «ПО «Охотзоопром» был замечен мотоцикл «Урал», на котором находились 2 человека, - рассказывает- На законные требования инспекторов остановиться они не подчинились и скрылись в поселке Жулдыз. По следам преследования обнаружены и изъяты: незарегистрированное 2-ствольное охотничье ружье 12 калибра, свежеотстреленная туша самца сайгака с рогами; рюкзак с 4 свежеспиленными рогами самца сайгаков; 2 пилы-ножовки и два патронташа с патронами 12 калибра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 августа в поселке Жулдыз сотрудниками Жалпакталского ОП Казталовского РОВД в стогу сена был обнаружен и изъят мотоцикл «Урал», а также задержан житель этого поселка, подозреваемый в браконьерстве. Взяты признательные показания.Второй случай произошел 28 августа в 500 метроах от поселка Казталовка Казталовского района. На трассе Казталовка-Жаныбек сотрудниками Казталовского РОВД совместно с инспекторами Казталовского опорного пункта Уральского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» задержана автомашина марки «Субару-Легаси», за рулем которой был житель поселка Кушанкуль Казталовского района. В салоне задержанного автомобиля были обнаружены 26 рогов самцов сайгака. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч. 1 УК РК Уголовного кодекса РК, граждане взяты под арест по санкции суда, ведется расследование.