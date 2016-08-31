Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Руслана СУЛТАНОВА, в этом году Курбан айт в Уральске пройдет в новом формате. Так, резать жертвенных животных смогут только специально обученные люди. Для этого 5 сентября в областной центральной мечети пройдет семинар. - Семинар начнется в 9 часов утра. Там мы расскажем, как правильно приносить жертву, какое «дұға» нужно читать и многое другое. Также мы призываем волонтеров прийти на семинар. Всех, кто зарабатывает на этом, хотим предупредить, что те люди, которые семинар не прошли, к обряду в специально установленных нами местах допускаться не будут, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. Рассказал имам и о том, что желающие могут прийти на места, почистить и забрать сбой жертвенных животных. По словам Руслана СУЛТАНОВА, в этом году праздник Курбан-айт приходится на 12, 13 и 14 сентября. Айт намаз начнется в 7.50 утра 12 сентября, и принести жертву можно будет только после 8.15 утра 12 сентября до вечера 14 сентября, - рассказал имам. По его словам, на территории мечетей не должны резать скот. - Вы видели, что творилось во дворах и вбзлизи мечетей в Курбан-айт. Скот резался во дворе, там же опаливали голову, кровь, грязь. В этом году выделено 5 мест для обряда жертвоприношения. Это рынок «Ел-Ырысы» по Самарской трассе, рынок «Заря Востока» по Саратовской трассе, цех «Кублей» - поселок Рыбцех, 55, цех «Уральские колбасы», промзона, 16 и ИП «Куспанов» по улице Актюбинская, 222. Владельцы рынков предоставили места совершенно бесплатно. Там же будет продаваться скот. Просьба к продавцам не завышать цены. Мы в свою очередь просим людей отнестись с пониманием, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. – Мясо жертвенных животных будет храниться в морозильниках, после чего мы развезем его нуждающимся по домам.