По какой причине конструкция посвященная выставке ЭКСПО-2017 упала и разбилась неизвестно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160901-WA0011 Композиция ЭКСПО, расположенная на въезде в поселок Подстепное Теректинского района упала еще рано утром, однако поднимать и восстанавливать ее пока не спешат ни коммунальные службы, ни местный акимат. Стоит отметить, что конструкция не закреплена к земле, а держалась за счет мешков с песком, которые лежали у ее основания. IMG-20160901-WA0007 IMG-20160901-WA0008 IMG-20160901-WA0009 IMG-20160901-WA0010 Фото Медета МЕДРЕСОВА