Композиция ЭКСПО, расположенная на въезде в поселок Подстепное Теректинского района упала еще рано утром, однако поднимать и восстанавливать ее пока не спешат ни коммунальные службы, ни местный акимат. Стоит отметить, что конструкция не закреплена к земле, а держалась за счет мешков с песком, которые лежали у ее основания.