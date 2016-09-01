По словам директора гимназии лингвистического направления Куляш НАУРЫЗГАЛИЕВОЙ, в основном в их гимназию приезжают учиться из отдаленных поселков. - Вообще к нам приезжают ученики с Атырау, Актобе, Актау, Уральска и Астаны, но большее количество из отдаленных поселков. Поэтому с недавнего времени у нас при школе действует интернат. Здесь занятия начинаются в 8.30, после занятий идет продленка, где они делают домашнюю работу. У нас два помещения для интерната. Одно для мальчиков и чуть подальше для девочек. В каждом помещении есть комнаты и все необходимое для учебы, - сообщила Куляш НАУРЫЗГАЛИЕВА.- Всего в этом году у нас будут обучаться 215 учеников с седьмого по 11 классы. Дети быстро привыкают к такому режиму обучения и многие даже остаются в летнем лагере при интернате. В свободное время дети не выходят за пределы интерната, за ними следят воспитатели и учителя. Стоит отметить, что в этом году гимназии лингвистического направления "Умит" исполняется 15 лет. - Каждый год мы выпускаем 15-18 учеников со знаками "Алтын белгі". Всего за 15 лет у нас 81 ученик подтвердил свои знания и получили занки "Алтын белгі", - заявила директор гимназии. Следует отметить, что родители не боятся оставлять своих детей в гимназии, потому как она пользуется большой популярностью. - Конечно, поначалу непривычно, что ребенка будем видеть только два дня в неделю. В субботу мы будем забирать дочку и отвозить в воскресенье обратно. У меня два года назад эту гимназию закончила племянница, которая набрала на ЕНТ 124 балла. Это говорит о хорошей подготовки учеников. Они здесь не только учатся, но и занимаются различными научными работами, участвуют во всевозможных олимпиадах, - рассказала мама 7-классницы Акмарал. - Здесь главное не показывать ребенку, что ты расстроилась, что он будет в школе круглосуточно. Если дочь увидит это, то вся работа пойдет насмарку, она будет скучать и учеба будет не в радость.