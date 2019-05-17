Стоп кадр из видео В редакцию "МГ" обратились жители Аксая, которые рассказали о том, что 16 мая на дороге вблизи железнодорожного переезда образовались огромные пробки. - Если раньше мы могли добраться с работы до дома за полчаса, то теперь на это уходит 1,5 часа. Почему закрыли путепровод, мы не знаем. И когда закончится такое скопление машин, - возмущается местный житель. Как рассказал аким Бурлинского района Санжар Алиев, путепровод перекрыли 16 мая в связи с проведением ремонтных работ. - Мы хотим заменить дорожное полотно, а для того чтобы ремонт был качественный, там не должно создаваться вибраций от проезда автомобилей. Было принято решение закрыть путепровод. Автомобильные пробки образуются только в час пик. Просим жителей города и района отнестись с пониманием, - пояснил Санжар Алиев. Стоит отметить, что глава района пообещал открытие путепровода 23-24 мая.

vkiayvDEmSA

