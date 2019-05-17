По словам руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлана Галиева, есть четыре категории инвалидов, которым необходимо обеспечить доступ в социальных и транспортных инфраструктурах: инвалиды-колясочники, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению и по слуху. – В Уральске проживают более 8500 инвалидов, среди которых 450 инвалидов-колясочников, более тысячи инвалидов по зрению, 180 - по слуху. Кроме этого, есть маломобильные группы населения, к которым относятся пожилые люди, дети и люди с детскими колясками. Государство уделяет особое внимание созданию "безбарьерной среды" для людей с ограниченными возможностями. Предприниматели также обязаны создавать условия инвалидам для бесприпятственного доступа к транспортным средствам общего пользования, к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям. В городе создана рабочая группа по утверждению паспортов доступности объектов, которые выдаются в отделе строительства, а отдел занятости и соцпрограмм проводит мониторинг объектов, - сообщил Ерлан Галиев. Выяснилось, что с 2012 по 2018 годы паспортизацию прошли 272 здания, и они внесены в республиканскую базу "Интерактивная карта доступности". Для инвалидов созданы условия в 22 объектах госучреждений, 22 объекта здравоохранения, 84 объекта образования, 13 объектов культуры и так далее. В них установлены пандусы, знаки, тактильные направляющие полосы, санитарно-бытовые помещения. – Однако 52 объекта практически не приспособлены для обслуживания инвалидов, ссылаясь на отсутствие денежных средств. В основном это банки, торговые дома, салоны красоты, нотариальные конторы, супермаркеты. До конца следующего года все объекты должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями. В противном случае должностные лица будут привлекаться к административной ответственности и обязаны будут выплатить штраф в размере 50 МРП или 126 250 тенге. Субъектам малого бизнеса грозит штраф в размере 120 МРП или 303 тысячи тенге, субъектам среднего бизнеса - в размере 200 МРП или 505 тысяч тенге, субъекты крупного предпринимательства будут оштрафованы на 400 МРП или 1,01 млн тенге, - рассказал Ерлан Галиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.