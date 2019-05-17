В первую очередь тренинги по изучению прав и обязанностей наблюдателей пройдут так называемые тренеры, которые уже в свою очередь будут готовить непосредственно наблюдателей. Необходимо подчеркнуть, что сейчас по закону наблюдатели наделены широким спектром полномочий. Всего по Казахстану насчитывается 9700 избирательных участков, - Наблюдатель должен соблюдать ряд правил, которые прописаны в законе. Именно поэтому мы и обучаем на наших тренингах. Вообще считается, что наблюдатели Казахстана являются одними из лучших, и их приглашают в другие страны для работы. Тренинги мы проводим в нескольких регионах, затем тренера, которых обучим, будут уже сами на местах работать с наблюдателями, - пояснил политолог Дос Кошим. Наблюдателем может стать каждый гражданин Казахстана, единственное условие - у него должно быть направление от политической партии, кандидата или же от общественного объединения. Специалисты проводят подобные семинары-тренинги во всех городах Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. - Участие в выборах - очень важное событие для каждого гражданина нашей страны, поэтому считаю, что каждый западноказахстанец должен прийти и отдать свой голос за того кандидата, которого он считает достойным, - рассказал наблюдатель Асхат Мулхайдаров. стоит отметить, что уже сейчас в регионе работают предвыборные штабы кандидатов в президенты страны, где организованы общественные приемные, куда население может обратиться с интересующими их вопросами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.