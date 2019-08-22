Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, площадь пожара составила 220 квадратных метров. – Пожар произошел в жилом доме мансардного типа. Вместе с домом сгорели навес и автомашина марки "Хендай Туксон". С места ЧП были эвакуированы восемь человек, пять из которых дети. Полностью ликвидировать пожар удалось в 4.46. На месте работали 21 пожарный и шесть единиц техники. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев.