Иллюстративное фото из архива "МГ" – Отменяется сбор в размере 1000 тенге за операцию возврата проездного документа в связи с отказом пассажира от поездки. Данная норма нам позволила искоренить массовый возврат билетов, то есть это борьба с перекупщиками, - сказал исполнительный директор АО "Пассажирские перевозки" Едиге Мыханов. В правила внесены изменения, касающиеся проезда лиц всех групп инвалидности, а также детей-инвалидов. Им устанавливаются льготы на проезд по социально значимым направлениям в размере 50 процентов от стоимости билета, а по коммерческим маршрутам - по усмотрению перевозчика. – Сейчас мы хотим избавиться от физического контакта, чтобы не было спекулятивных методов. Все это будет закрепляться электронной цифровой подписью. Раньше в одной заявке можно было сказать, что будет ехать 10 человек, сейчас это будет привязка к удостоверению личности, каждый билет, - сказал исполнительный директор АО "Пассажирские перевозки" Едиге Мыханов. Он рассказал, что для групповых покупок билетов от 10 человек за 6 дней до поездки пассажир имеет право изменить в списке на групповую поездку не более половины имен. –Для одного человека за сутки возвращается полная стоимость. Менее суток - удерживается около 30 процентов. От шести часов - 50 процентов. Он может сдать билет после отправления поезда и получить хотя бы 50 процентов", - добавил он. В 2018 году АО "Пассажирские перевозки" установило комиссию в размере 1000 тенге за возврат билетов на поезда. "Данная мера принята в целях пресечения злоупотреблений со стороны пассажиров, снижения рисков потери доходов, а также повышения доходности АО в целом, - сообщалось на сайте "Электронной витрины" КТЖ.