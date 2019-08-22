В Атырау ко Дню города запланировано строительство первого скейт-парка. Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы провел выездное совещание с инвестором на будущей строительной площадке. Новый спортивный объект будет расположен под мостом, соединяющим микрорайоны Авангард и Жилгородок. К слову, место для скейт-парка было выбрано не случайно - недалеко от площадки располагается Ретро-парк, набережная реки Урал и пешеходный мост - одни из популярных достопримечательностей Атырау. - Я уверен, что скейт-парк станет новым местом проведения досуга детей и молодежи, а также положит начало развитию нового вида спорта - скейтбординга. В городской отдел спорта уже давно поступали просьбы от горожан построить в городе скейт-парк. И по удачному стечению обстоятельств одна из строительных компаний выразила добровольное желание инвестировать в проект по строительству нового спортивного объекта. Мы рады, что есть предприниматели, поддерживающие инициативу "Туған жерге тағзым" и готовые помочь своему родному городу, - рассказал аким города Алимухаммед Куттумуратулы. Отметим, что в настоящее время площадка, отведенная под строительство скейт-парка, приводится в порядок. Ее полностью выровняли, очистили от мусора и сорняков. Планируется, что работы по строительству парка завершатся к началу октября. - Мы постараемся сделать покрытие скейт-парка максимально безопасным и менее травмоопасным. Дорожки для детей будут иметь резиновое покрытие, для подростков и молодежи оно будет бетонным. Также мы намерены облагородить и озеленить территорию скейт-парка, - рассказал директор компании, выступающей инвестором проекта, Абай Хамидолла. В свою очередь градоначальник выразил пожелание, чтобы инвестор предусмотрел все условия для максимально комфортного отдыха горожан, по качеству выполненных работ, а также соблюдению сроков сдачи объекта. Отметим, что акция «Туған жерге тағзым» была инициирована в рамках программы «Рухани жаңғыру» и активно поддержана представителями социально-ответственного бизнеса.