Дачный маршрут №27 обслуживает восемь дачных обществ, расположенных в районе Телецентра. Микроавтобус отправляется с остановки возле департамента полиции. Уже на остановку «Магазин «Школьник» он приезжает переполненный. - 27-й маршрут всегда забит «под завязку». Мне стало плохо один раз прямо в салоне микроавтобуса. Сильная жара и сдавили со всех сторон. Мы обращались в акимат и прокуратуру. Нам обещают принять меры, но все остается по-прежнему. Перед выборами дали на время автобус, но потом снова выехала «ГАЗель», - говорит жительница города Татьяна Ефремова. - Мы пенсионерки. Вынуждены стоять в салоне, сгорбившись. Сейчас «ГАЗели» убирают с пассажирских маршрутов, но у нас микроавтобус до сих пор ходит. Мы с ведрами, лопатами садимся в салон. Просим обратить внимание на эту проблему. Ездить на такси никаких денег не хватит, - отметила Зинаида Рыстанбекова. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что 27-й дачный маршрут обслуживает ПАП №1. - По условиям договора дачный маршрут должен обслуживать автобус. Была проведена проверка предприятия. Был выявлен ряд нарушений правил перевозки пассажиров. В том числе и по 27-му маршруту. Вынесено предписание об устранении нарушений. На это отведено месяц. В случае неисполнения предписания материал отправим в инспекцию транспортного контроля для принятия мер, - заявил заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Алмаз Сахошев. В акимате отметили, что в этом году пассажироперевозчики города получили 190 млн тенге на обслуживание убыточных социально значимых маршрутов.