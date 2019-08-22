Иллюстративное фото из архива "МГ" - Будьте осторожны, он зарезал беременную женщину, и особо опасен. По ориентировке идёт в направлении Жанақоныс 2, - говорится в сообщении. Этот поселок находится в черте города Актобе. В департаменте полиции рассказали, что 19 августа в 11.00 на «102» ЦОУ УП Актобе поступило сообщение о том, что в п. Куршасай двоим девушкам нанесли ножевое ранение. Полицейские установили подозреваемого - знакомого потерпевших, который нанес ножевые ранения из-за неприязненных отношений. - По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Информация о том, что подозреваемый сбежал с психиатрического диспансера, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.