Молодежное общественное объединение "Сырым жастары" создано в 2004 году. В течение 15 лет организация ведет активную работу в развитии социально-культурной жизни молодого поколения района. Открытие коворкинг-центра «SJ» стало долгожданной радостью для местной молодежи. Ведь здесь у них будет возможность заниматься любимым делом. В центре имеется все необходимое для реализации творческих и иных молодежных проектов. есть даже и студия звукозаписи. - Мы празднуем 15-летие со дня открытия молодежного общественного объединения «Сырым Жастары». В связи с этим в районе прошел областной форум. А также был открыт коворкинг центр для самореализации и всестороннего развития молодежи. Открытие коворкинга действительно, является значимым событием для всех молодых людей района, особенно, для активистов, - говорит руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики ЗКО Бакберген Абуов. На форум были приглашены также гости из Актюбинской области. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Кадыра Мырза Али. Ознакомившись с выставкой продукции победителей проекта «Жас проджект», участники форума направились на просмотр спектакля «Сырым Батыр». - Мы приехали с Кобдинского района, чтобы принять участие в форуме и поздравить молодежь Сырымского района. Нас очень радует тот факт что молодежь здесь очень активная, целеустремленная и трудолюбивая, - заявил руководитель молодежного ресурсного центра Кобдинского района Берик Орынбасаров. В завершении форума были награждены активные Сырымские граждане, внесшие значительный вклад в развитие Общественного объединения и социально-экономическое и культурное развитие района.