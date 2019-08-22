Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com Как сообщили в филиале территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО, на территории Западно-Казахстанской области с 7 сентября 2019 года открывается осенне-зимний сезон охоты на диких птиц, пушных и копытных животных. - Охота разрешена только на закрепленных охотничьих угодьях. Охота на территории резервного фонда охотничьих угодий строго запрещена. Подробнее о порядке проведения и сроках охоты на различные виды диких животных и птиц можно узнать на официальном сайте инспекции: http://batyswood.kz/ или на странице в инстаграмме: batyswood.kz, - рассказали в теринспекции.