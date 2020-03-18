Новый аким Актобе Асхат Шахаров встретился с владельцами ресторанов Актобе и разъяснил им, как они должны работать в период чрезвычайного положения. В 22.00 рестораны закрываются, в зале не должно быть более 50 человек. За нарушение могут оштрафовать на 10 МРП либо арестовать на 15 суток, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актобе только крупных ресторанов насчитывается 250, не считая кафе. Обычно они не пустуют. Сейчас предприниматели терпят убытки.
- Обычно рестораны принимают от 100 до 300 человек. Работников от 10 от 30 и более в каждом. У людей семьи, кредиты, но на время они останутся без доходов. Мы сейчас возвращаем клиентам деньги, они планировали банкеты, рестораны сделали закуп продуктов. Раз есть решение о введении чрезвычайного положения, надо подчиняться. Но это огромные убытки, – высказалась председатель ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса Актюбинской области Бану Тлегенова.
Владельцы ресторанов, рынков, торговых центров просили акима города решить вопрос хотя бы с коммунальными предприятиями. Чтобы те не отключали им за долги свет, воду, тепло, дали отсрочку.
Люди жаловались, что в торговых центрах, на рынке требуют обслуживающий персонал быть в масках, но их нет в городе. В акимате сообщили, что за их пошив взялись ателье, маски можно заказать им.
Кроме этого, выяснилось, что поставщики продуктов начали повышать цены. В частности, на рыбу. Есть проблемы на границе. Машины с продуктами из России, их не пропускают в Казахстан. Между тем, 90% продуктов рестораны завозят извне. В акимате пообещали выяснить ситуацию на границе: грузопоток не должен останавливаться, а также разобраться с теми, кто повышает цены на продукты. Госорганы должны выяснить, насколько действия поставщиков обоснованы.
Аким Актобе Асхат Шахаров призвал предпринимателей с пониманием отнестись к ситуации.
- Когда речь идет о жизни людей, мы не можем делать послабления, - сказал он. - В мире целые города закрыты, люди сидят дома. Это вынужденная мера, чтобы спасти нацию, страну. Китай победил коронавирус благодаря дисциплинированности. Отнеситесь с пониманием к ситуации и вы.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз.
Азамат АКЫЛ
Фото предоставлено пресс-службой акимата Актобе