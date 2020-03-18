Проведение публичных слушаний по уведомлению ТОО «Батыс Энергоресурсы» переносится на неопределенный срок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

С 1 сентября электроэнергия для жителей ЗКО станет дороже на 20% Иллюстративное фото из архива "МГ" - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сообщает, что 20 марта 2020 года в 11.30 по адресу: г.Уральск, ул. Ескалиева 177, 6 этаж, должно было состоится публичное слушание по рассмотрению уведомления о предстоящем повышении цены на услуги розничной реализации электрической энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Батыс Энергоресурсы». Однако в связи с вступлением с 16 марта 2020 года в стране режима чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, проведение публичного слушания переносится на неопределенный срок, - сообщается на сайте КРЕМ Министерства национальной экономики РК. О дате и времени проведения публичного слушания департаментом будет сообщено дополнительно.