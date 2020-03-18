440 тенге за доллар - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Тариф на электроэнергию хотят повысить. Стр.2 Жительница Уральска заявила об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Стр.2 Вдвое повысились цены на продукты. Стр.3 Коронавирус в Казахстане: хронология событий. Стр.6-7 Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит? Стр.10-11 Арестован подозреваемый в развращении 11-летней падчерицы. Стр.30 Ноутбук за 6 млн тенге планировали купить в колледже. Стр.30 Аннулируйте наши кредиты. Стр.31 Кондуктор попал под колеса автобуса, на котором работал. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  