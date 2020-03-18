Тариф на электроэнергию хотят повысить.Жительница Уральска заявила об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.Вдвое повысились цены на продукты.Коронавирус в Казахстане: хронология событий.Мир обеднеет из-за коронавируса. Кто и сколько за это заплатит?Арестован подозреваемый в развращении 11-летней падчерицы.Ноутбук за 6 млн тенге планировали купить в колледже.Аннулируйте наши кредиты.Кондуктор попал под колеса автобуса, на котором работал.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.