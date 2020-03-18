Продажа доллара составляет 437 тенге. Российский рубль продается по 5,98 тенге, покупка - 5,71 тенге. По результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже на 11.00 курс доллара достиг отметки в 439 тенге, сообщает informburo.kz. Официальный курс доллара на 18 марта составил 435,85 тенге. Таким образом, американская валюта подорожала ещё на 3,15 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 439-439,5 тенге, продают по 441-442 тенге. 16 марта 2020 года курс доллара вырос сразу на 30 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.