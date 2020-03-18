Иллюстративное фото из архива "МГ" Заявки на участие в конкурсе направляются в Уральский отдел внутренней политики до 1 апреля 2020 года. Проведение конкурса запланировано на май. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. Во время конкурса у участника есть полная возможность документально подтвердить особенности своей семьи и семейных ценностей. Для ознакомления с правилами проведения конкурса и подачи необходимых документов нужно обратиться в отдел внутренней политики г. Уральска по адресу: пр. Назарбаева, 182/1, каб. 38. Телефоны: 51-50-20, 50-45-34, 50-46-92. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.