Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 марта рабочая группа из ЗКО побывала в Оренбургской области, где провела переговоры по поводу уровня сброса воды в реку Урал. Во время переговоров были подписаны соглашения и протокол о еженедельном сбросе воды с Ириклинского водохранилища. – В начале месяца наша делегация участвовала в заседании комиссии в городе Оренбург. Там было обсуждение объемов воды, которые должны быть спущены в реку Урал. В этом году уровень сброса воды будет в два раза больше, чем в прошлом. Сейчас мы говорим про сброс с Ириклинского водохранилища. Кроме этого, есть еще река Сакмара, которая дает дополнительный объем. Договоренность есть, и наша задача - это максимально наполнить водохранилища и каналы области, чтобы летом и осенью население и фермерские хозяйства не испытывали таких проблем как в прошлом году, - заявил Гали Искалиев. Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов, увеличение объема сброса воды связано с большим количеством осадков, выпавших на территории РФ. – С 10 марта объем сброса воды увеличили с 15 кубометров в секунду до 30 кубометров в секунду. Согласно графику, 20 марта планируется увеличить до 60 кубометров в секунду, 25 марта - до 90, а в конце марта объем сброса воды увеличится до 180 кубометров в секунду. На северных широтах южноуральских гор в этом году по прогнозам ожидается большое количество осадков, имеются большие запасы снега и влаги. Поэтому мы ожидаем, что скорее во время весеннего половодья ожидается большое поступление воды, - рассказал Ринат Шауенов. Стоит отметить, что реки Ирикла и Урал формируют только 45% стока Урала, остальные 55% формируются за счет реки Сакмара, на которой также в этом году наблюдается достаточно большое количество запасов воды. Потребность воды в Жанибекском, Казталовском и Жангалинском районах, которые подпитываются за счет Большого и Малого Узеней, составляет 107 млн кубометров. По словам Рината Шауенова, вода закупается у России, и в этом году на эти цели предусмотрено 2 млрд тенге. – Этих средств нам хватит на 72 млн кубометров воды. Остальные средства мы еще дополнительно будем запрашивать, - добавил руководитель управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.