Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители Казталовского района, которые утверждают, что с прилавков сельских магазинов исчезли продукты первой необходимости. По их словам, ни в одной продуктовой точке нет в продаже муки, сахара и подсолнечного масла. – Два дня назад решил купить мешок муки и сахара, прошелся почти по всем магазинам. Нигде нет продуктов. Продавцы заявляют, что склады пустые, когда будет новый завоз - они не знают. Возмущает тот факт, что если раньше 50-килограммовый мешок муки высшего сорта мы покупали по восемь тысяч тенге, то теперь, по словам продавцов, он (50-килограммовый мешок - прим. автора) будет стоить 12 тысяч тенге. Напрашивается вопрос: почему? Пшеницу ведь мы сами выращиваем, не привозим ее откуда-то. Откуда такая цена? У меня трое детей, чем я должен их кормить? - возмущается житель района. По словам сельчан, продукты исчезли почти во всех магазинах района. – Ладно, если бы в двух-трех магазинах не было бы продуктов. Но их нет почти нигде - магазины "Перекресток", "Жулдыз", "Аккун", "Абылай", "Асем"... Этот список можно продолжать. Куда мы катимся? Почему никто не контролирует это? Коронавирус нам не страшен, нам страшен местный беспредел. Предприниматели просто нагло наживаются на нас. Сахара нет, муки нет, подсолнечного масла нет, а если и появится, то все будет намного дороже. Зато водки, чипсов и пива достаточно! - говорят жители. Между тем аким района Альберт Есалиев утверждает, что в районе нет дефицита продуктов, и за этим следит специально созданная мониторинговая группа. – В нашем районе есть 48 населенных пунктов и не может быть такого, чтобы нигде не было муки. В мелких магазинах, возможно, она и закончилась. По ценам мы также регулярно проводим мониторинг. Вчера был зарегистрирован факт повышения цены на картошку. Мы сейчас работаем над этим. Если предприниматели будут искусственно завышать цены, то мы будем вынуждены предпринять меры. Вообще в районе есть запасы, продукты есть, - отметил глава района.