ТОО "Спецавтобаза" приступило к дезинфекции городских остановок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау дезинфицируют городские остановки Ежедневно 143 остановки, а также площадки под ними, прилегающую территорию и сиденья дважды в день будут обрабатывать две бригады работников ТОО. Дезинфицирующие препараты закуплены ТОО "Спецавтобаза" на собственные средства в количестве 500 кг. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. На утро 18 марта в Казахстане выявлено 35 случаев заражения коронавирусом.