Предложение было рассмотрено ономастической комиссией при правительстве РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщила руководитель управления развития языков ЗКО Айгуль Мынбаева, в городе планируется переименовать 51 улицу.
– Вопрос был рассмотрен и одобрен ономастической комиссией при правительстве РК. Проект был размещен на открытом портале нормативно-правовых актов, а также получил одобрение со стороны общественного совета, - заявила Айгуль Мынбаева.
Стоит отметить, что теперь проект будет направлен в органы юстиции, и только после этого вступит в законную силу.
Переименованию подлежат следующие улицы:
Микрорайон Белая казарма – на микрорайон Ақбекет
Улицу 21 – на улицу Шәкәрім
;
Улицу 2-ой Километр – на улицу Ақотау;
Улицу 345 км – на улицу Аққу;
Улицу Акбулакская – на улицу Ақбұлақ;
Улицу Акмолинская – на улицу Ақмола;
Улицу Актюбинская – на улицу Ақтөбе;
Улицу Алгабаская – на улицу Алғабас;
Улицу Алмазова – на улицу Хиуаз Доспанова;
Улицу Алматинская – на улицу Алматы;
Улицу Аральская – на улицу Арал;
Улицу Ашхабадская – на улицу Ашхабад;
Улицу Вагонный тупик – на улицу Өте Мусин;
Улицу Вальково-Набережная – на улицу Жағалау;
Улицу Деповская – на улицу Алексей Черекаев;
Улицу Джамбейтинская – на улицу Жымпиты;
Улицу Джангалинская – на улицу Жаңақала;
Улицу Джаныбекская – на улицу Жәнібек;
Улицу Джезказганская – на улицу Жезқазған;
Улицу Кайратская – на улицу Қайрат;
Улицу Каратюбинская – на улицу Қаратөбе;
Улицу Карачаганакская – на улицу Қарашығанақ;
Улицу Ковыльная – на улицу Ілияс Есенберлин;
Улицу Кокчетавская – на улицу Көкшетау;
Улицу Комсомольская – на улицу Әбіш Кекілбаев;
Улицу Кызылординская – на улицу Қызылорда;
Улицу Лесозащитная – на улицу Орманшы;
Улицу Мангышлакская – на улицу Маңғыстау;
Улицу Мельничная – на улицу Тайқазан;
Улицу Молодежная 2-я – на улицу Балбырауын;
Улицу Мясокомбинат – на улицу Сыбаға;
Улицу Оренбургская – на улицу Орынбор;
Улицу П.Петровского – на улицу Герольд Бельгер;
Улицу Паровозная - на улицу Назқоңыр;
Улицу Пойменная – на улицу Амангелді Каримуллин;
Улицу Полевая – на улицу Григорий Потанин;
Улицу Привольная – на улицу Кемеңгер;
Улицу Придорожная – на улицу Әлкей Марғұлан;
Улицу Промышленная – на улицу Өнеркәсіп;
Улицу Сады – на улицу Бағбан;
Улицу Самаркандская – на улицу Самарқанд;
Улицу Семипалатинская – на улицу Семей;
Улицу Тепличная – на улицу Азаулы;
Улицу Теректинская – на улицу Теректі;
Улицу Трудовая – на улицу Николай Башмаков;
Улицу Ударная – на улицу Аққұм;
Улицу Фрунзе – на улицу Қайрат Жұмағалиев;
Улицу Чагано-Набережная – на улицу Исатай-Махамбет;
Улицу Челкарская – на улицу Шалқар;
Улицу Чингирлауская – на улицу Шыңғырлау;
Улицу Чкалова – на улицу Құныскерей;
Улицу Яблоневая – на улицу Алмалы.
