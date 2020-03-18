Предложение было рассмотрено ономастической комиссией при правительстве РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске может появиться улица Исатай-Махамбет Как сообщила руководитель управления развития языков ЗКО Айгуль Мынбаева, в городе планируется переименовать 51 улицу. – Вопрос был рассмотрен и одобрен ономастической комиссией при правительстве РК. Проект был размещен на открытом портале нормативно-правовых актов, а также получил одобрение со стороны общественного совета, - заявила Айгуль Мынбаева. Стоит отметить, что теперь проект будет направлен в органы юстиции, и только после этого вступит в законную силу. Переименованию подлежат следующие улицы: Микрорайон Белая казарма – на микрорайон Ақбекет Улицу 21 – на улицу  Шәкәрім; Улицу 2-ой Километр – на улицу Ақотау; Улицу 345 км – на улицу Аққу; Улицу Акбулакская – на улицу Ақбұлақ; Улицу Акмолинская – на улицу Ақмола; Улицу Актюбинская – на  улицу Ақтөбе; Улицу Алгабаская – на улицу Алғабас; Улицу Алмазова – на улицу Хиуаз Доспанова; Улицу Алматинская – на улицу Алматы; Улицу Аральская – на улицу Арал; Улицу Ашхабадская – на улицу Ашхабад; Улицу Вагонный тупик – на улицу Өте Мусин; Улицу Вальково-Набережная – на улицу Жағалау; Улицу Деповская – на улицу Алексей Черекаев; Улицу Джамбейтинская – на улицу Жымпиты; Улицу Джангалинская – на улицу  Жаңақала; Улицу Джаныбекская – на улицу Жәнібек; Улицу Джезказганская – на улицу Жезқазған; Улицу Кайратская – на улицу Қайрат; Улицу Каратюбинская – на  улицу Қаратөбе; Улицу Карачаганакская – на улицу Қарашығанақ; Улицу Ковыльная – на улицу Ілияс Есенберлин; Улицу Кокчетавская – на улицу Көкшетау; Улицу Комсомольская – на улицу Әбіш Кекілбаев; Улицу Кызылординская – на улицу Қызылорда; Улицу Лесозащитная – на улицу Орманшы; Улицу Мангышлакская – на улицу Маңғыстау; Улицу Мельничная – на улицу Тайқазан; Улицу Молодежная 2-я – на улицу Балбырауын; Улицу Мясокомбинат – на улицу Сыбаға; Улицу Оренбургская – на улицу Орынбор; Улицу П.Петровского – на улицу Герольд Бельгер; Улицу Паровозная -  на улицу Назқоңыр; Улицу Пойменная – на улицу Амангелді Каримуллин; Улицу Полевая – на улицу Григорий Потанин; Улицу Привольная – на улицу Кемеңгер; Улицу Придорожная – на улицу Әлкей Марғұлан; Улицу Промышленная – на улицу Өнеркәсіп; Улицу Сады – на улицу Бағбан; Улицу Самаркандская – на улицу Самарқанд; Улицу Семипалатинская – на улицу Семей; Улицу Тепличная – на улицу Азаулы; Улицу Теректинская – на улицу Теректі; Улицу Трудовая – на улицу Николай Башмаков; Улицу Ударная – на улицу Аққұм; Улицу Фрунзе – на улицу Қайрат Жұмағалиев; Улицу Чагано-Набережная – на улицу Исатай-Махамбет; Улицу Челкарская – на улицу Шалқар; Улицу Чингирлауская – на улицу Шыңғырлау; Улицу Чкалова – на улицу Құныскерей; Улицу Яблоневая – на улицу Алмалы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  