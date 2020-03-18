Иллюстративное фото из архива "МГ" Линии запущены в Нур-Султане, Алматы и Актау. Граждане Азербайджана находящиеся на территории Казахстана могут позвонить на номера, которые работают круглосуточно, и получить ответы на все волнующие их вопросы. Номера горячей линии: Нур-Султан: +7 (778) 000-28-38, посольство Азербайджана в Алматы: +7 (778) 786-46-70, генконсульств Азербайджана в Актау: +7 (708) 712-70-16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.