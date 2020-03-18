Люди скупают крупы, овощи и бытовую химию, хотя сами продавцы заявляют, что повышения цены нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 18 марта, заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов вместе с руководителем отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск Жалгасом Гумаровым прошлись по рынку и продуктовым супермаркетам, чтобы ознакомиться с ценами на некоторые продукты.
Посещение торговых точек центрального рынка началось с оптовых овощных складов по улицам Фрунзе, Сенная и Ахмирова.
Акнур Сыдыкова занимается оптовой продажей овощей уже не первый год. Женщина рассказала, что после введения режима чрезвычайного положения в стране цены на закуп и продажу овощей не изменились.
- Цены у нас не повысились, морковь как была 100 тенге за килограмм, так и осталась. Картофель продавали и продаем по 80 и 100 тенге за кило. Ажиотажа нет. Не бойтесь, цены не повысились. Свекла у нас по 90 тенге. Мы продаем овощи, только оптом. Одна сетка весит примерно 30-32 килограмма. Мы работали с 7.00 до 10.00, сегодня нам разрешили торговать до 13.00, - отметила Акнур Сыдыкова.
После чего она отметила, что подорожали только польские яблоки и груши.
- Цена на фрукты повысилась из-за доллара. Ящик яблок мы покупали по 4200 тенге, сейчас он стоит 5 тысяч тенге, ящик груш был по 7 тысяч тенге, сейчас - 8 тысяч тенге, - пояснила Акнур Сыдыкова.
Оптовик Нургуль Ашикова также утверждает, что цены на овощи не менялись.
- Ребята, вы весь день можете тут находиться и проверять нас. Но цены как были у нас, так и остались. Вчера на границе не пропускали картофель, поэтому действительно был ажиотаж. Сегодня уже все спокойно, - рассказала Нургуль Ашикова.
Продавец Елена занимается розничной торговлей овощей. Она говорит, что буквально два дня назад вообще не брала у оптовиков картофель, потому что цены были "заоблачные".
- Даже вчера мы продавали картофель по 140 тенге, а сегодня - уже по 120. Все потому что вчера закуп овощей был дороже. Мы делаем надбавку только 20 тенге. Сами можете посчитать, по какой цене нам отпускают овощи оптовики, - дополнила Елена.
Жители ЗКО по-прежнему "сметают" все с прилавков, при этом их очень возмущает неожиданное повышение цен. Со слов продавцов, цены заметно подросли на сахар, картофель и макароны, а торговля пошла в гору, от клиентов нет отбоя.
Гульбану Абишева приехала из села Жангалинского района. Она мать шестерых детей. И чтобы как-то протянуть до зарплаты, решила приехать на центральный рынок купить продуктов подешевле.
- Это ужас. Такие цены на сахар, 1 килограмм стоит 240-250 тенге. Куда такие цены? Хотела купить подсолнечного масла, 5 литров стоит 2200 тенге, у нас в поселке продают по 1700 тенге. Мы приехали из поселка в город, чтобы купить продукты подешевле, а оказалось в городе еще дороже, чем у нас. Еще ведь платим за проезд таксисту. Зарплату не получали, это грабеж. Как прокормить детей на 40 тысяч тенге с такими ценами, - задалась вопросом возмущенная Гульбану Абишева.
Во многих продуктовых супермаркетах города, по-прежнему нет сахара. А повышенные цены вовсе не напугали людей.
Напомним, в Уральске вдвое повысились
цены на некоторые продукты. 15 марта картофель стоил 80 тенге за килограмм, уже на следующий день цена выросла до 160 тенге за килограмм. Позже на брифинге руководитель управления предпринимательства по ЗКО Ернар Бекетов отметил, что они ежедневно мониторят вопросы повышения цен. Он сказал, что по отношению к тем, кто нарушил закон, будут приняты жесткие меры.
|Средняя цена на рынках Уральска
|Средняя цена в супермаркетах Уральска
|Средняя цена в продуктовых магазинах Уральска
|Лук 100-130 тг. за кг
|108-120 тг. за кг
|120-130 тг. за кг
|Морковь 70-100 тг. за кг
|130-174 тг. за кг
|120-130 тг. за кг
|Картофель 100-120 тг. за кг
|107-296 тг. за кг
|140-160 тг. за кг
|Капуста 70-90 тг. за кг
|87-90 тг. за кг
|100-110 тг. за кг
|Свекла 70-90 тг. за кг
|90-108 тг. за кг
|120-130 тг. за кг
|Мука 190-210 тг. за кг
|192-195 тг. за кг
|180-190 тг. за кг
|Макароны 210-215 тг. за кг
|190-238 тг. за кг
|210-240 тг. за кг
|Рис 290-350 тг. за кг
|311-390 тг. за кг
|360-380 тг. за кг
|Масло подсолнечное 340-440 тг. за л
|320-490 тг. за л
|390-450 тг. за л
|Сахар 220-250 тг. за кг
|нет
|230-300 тг. за кг
Фото Медета МЕДРЕСОВА