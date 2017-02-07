Фото из архива "МГ" Переселения ожидают 375 семей, это 1259 человек. Березовцы будут расселены в двух 153-квартирных домах в микрорайоне Карачаганак-1 в Аксае и ста домах усадебного типа с земельными участками в селе Аралтал. Как сообщают в акимате, каждый из сельчан, имевший в селах Березовка и Бестау владение в собственности, получит равноценное жилище, причем площадью из расчета на каждого прописанного человека – 15 кв. метров. Кроме того, переселенцам выплатят денежные компенсации за земельный участок, хозяйственные постройки и плодовые деревья, и на пособие на переезд в размере около 1000 долларов. Оценку собственной проведут в этом году. Та, которую делали в 2015 году, уже устарела. Вместе с жильем для переселенцев в населенных пунктах строят детсад и школа. В 10 микрорайоне возводят детский сад на 320 мест, а в селе Аралтал - школу на 300 мест. Кроме того, за счет средств КПО в этом селе прокладываются инженерно-коммуникационные сети. Напомним, первым этапом из Березовки и Бестау были переселены жители 82 домов в количестве 416 человек. Они въехали в 128 новых квартир, которые были выкуплены для этих целей в 80-квартирном доме ТОО «АксайПромИнвест» и 75-квартирном доме ИП «Закарян». Всего жителей в Березовке насчитывалось 1675 (домовладений - 423), в Бестау – 133 (домовладений - 31). Для улучшения здоровья жители Березовки и Бестау получили бесплатные путевки в различные санатории.